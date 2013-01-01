В Якутии построили мощную подстанцию и ЛЭП для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири»



Дальневосточные энергетики обеспечили надежное энергоснабжение объектов газопровода «Сила Сибири». В Якутии завершили строительство подстанции «Нимнырская» и линий электропередачи напряжением 110 кВ. Это уже четвертая подстанция, построенная компанией «РусГидро» для энергоснабжения «Силы Сибири» с 2017 года. Строительные работы на «Нимнырской» велись 22 месяца и обошлись в 0,5 млрд рублей.

Подстанции в Якутии возводятся в условиях таежной местности, с использованием сложной транспортной схемы доставки материалов и оборудования. Укомплектованная современным оборудованием подстанция «Нимнырская» построена вблизи компрессорной станции, а линии электропередачи протяженностью 8 км соединили ее с принадлежащей ПАО «ФСК ЕЭС» подстанцией 220 кВ. Новые энергообъекты обеспечили подключение компрессорных станций газопровода к Единой энергосистеме России. Всего предусмотрено строительство шести подстанций: трех — в Якутии и трех — в Амурской области. Сегодня еще две подстанции находятся в стадии строительства. Республика Саха-Якутия, Дальневосточный федеральный округ

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