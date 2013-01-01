В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода
На международной выставке в Финляндии изготовленный в Ярославской области снегоход «FRONTIER 1000» получил высокую оценку северных соседей России. Серийное производство самого мощного российского снегохода, соответствующего всем европейским стандартам, стартовало в АО «Русская механика» (г. Рыбинск). Новая модель создана для европейского рынка и прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. Объем продаж составит 500-700 млн рублей в год.
Работа над новой моделью шла несколько лет совместно с ведущими инжиниринговыми компаниями страны при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.
В 2021 году будет выпущено 500 единиц новой модели, затем планируется нарастить объем производства до 1000 экземпляров в год. Эксперты считают, что новый снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании.
АО «Русская механика» – единственное предприятие в России, которое конструирует и производит снегоходную технику. В настоящее время здесь активно осваивают производство новой техники, в том числе – детский электрический снегоход «Рысь» и электроквадроцикл.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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