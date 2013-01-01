В Ярославской области дан старт серийному производству самого мощного российского снегохода



На международной выставке в Финляндии изготовленный в Ярославской области снегоход «FRONTIER 1000» получил высокую оценку северных соседей России. Серийное производство самого мощного российского снегохода, соответствующего всем европейским стандартам, стартовало в АО «Русская механика» (г. Рыбинск). Новая модель создана для европейского рынка и прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. Объем продаж составит 500-700 млн рублей в год.

«FRONTIER 1000» разработан на платформе лучшего на сегодняшний день российского снегохода туристического класса «Вектор 551», но имеет другой дизайн и более высокую мощность.

Работа над новой моделью шла несколько лет совместно с ведущими инжиниринговыми компаниями страны при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.

В 2021 году будет выпущено 500 единиц новой модели, затем планируется нарастить объем производства до 1000 экземпляров в год. Эксперты считают, что новый снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании.

АО «Русская механика» – единственное предприятие в России, которое конструирует и производит снегоходную технику. В настоящее время здесь активно осваивают производство новой техники, в том числе – детский электрический снегоход «Рысь» и электроквадроцикл.

Ярославская область, Центральный федеральный округ