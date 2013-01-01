На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря



В акватории окраинного моря Северного Ледовитого океана начали добывать газ. В Ямало-Ненецком автономном округе ООО «РусГазАльянс» завершило строительство первой эксплуатационной скважины длиной 2637 метров на Семаковском газовом месторождении, находящемся в акватории Тазовской губы Карского моря. Получен первый промышленный приток газа.

Начата программа газодинамических исследований скважины с определением фактических свойств пласта и подтверждением дебитов, заложенных в прогноз добычи.

В настоящее время построены и ожидают освоения с проведением комплекса испытаний и других технологических операций еще две скважины.

Всего в рамках обустройства первой очереди Семаковского месторождения до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 19 скважин с длиной горизонтального участка до 4,2 тыс. метров.

Семаковское месторождение обладает наибольшим объемом извлекаемых запасов газа — более 320 млрд куб. метров. Они сосредоточены, в том числе, в акваториальной части залежи.

Ямало-Ненецкий автономный округ