Из Петербурга отправлен на ледовые испытания самый мощный в мире новый атомный ледокол «Арктика»



Новая эпоха началась в развитии российского судостроения. На смену атомным ледоколам, созданным еще в советские годы, пришли самые большие и самые мощные в мире атомные корабли. Первый из них — головной универсальный атомный ледокол «Арктика» — отправился от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге в направлении морского порта Мурманск. За время перехода, который займет около двух недель, будет проведена проверка работы атомного судна в ледовых условиях.

Серия ледоколов проекта 22220 обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути.

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество «Арктики» делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.

Еще одной особенностью ледокола «Арктика» стала двухреакторная энергетическая установка РИТМ-200, благодаря которой мощность судна достигает 60 МВт на валах, а толщина преодолеваемого льда — трех метров.

Атомный ледокол «Арктика» открывает серию принципиально новых атомных судов, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики.

В 2013 году, когда «Балтийский завод» получил заказ на строительство атомохода «Арктика», на предприятии работало 1800 человек. В настоящее время здесь трудятся более 6 тысяч судостроителей.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ