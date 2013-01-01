В Астраханской области на учениях ВС РФ испытали систему разминирования, не имеющую аналогов в мире
Единственный экземпляр новейшей установки разминирования, предназначенной для замены стоящей на вооружении более 40 лет системы УР-77 «Метеорит», представили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ходе стратегических учений «Кавказ-2020». Российская установка дистанционного разминирования нового поколения многократно превосходит своих предшественников и не имеет аналогов в мире.
В новой системе изменена силовая установка и заложена гибридная электромеханическая трансмиссия. Уникальные агрегаты, работающие на аккумуляторных батареях, позволяют боевой машине практически бесшумно проезжать расстояния до 3 км.
Заряды разминирования повышенной эффективности помещены в защищённую поднимаемую пусковую установку. Кроме того, смонтирована противоминная электромагнитная приставка.
Элементы комплекса активной защиты предназначены для нейтрализации противотанковых боеприпасов противника. Дистанционно-управляемая пулемётная установка способна бороться с наземными и воздушными целями.
Прототип перспективной системы разминирования в ходе испытаний показал более высокие характеристики по сравнению установками, используемыми в российских войсках в настоящее время.
Астраханская область, Южный федеральный округ
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