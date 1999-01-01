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В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Сен 21
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею


К чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд, который пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года, Новосибирский аэропорт превратится в современный аэровокзальный комплекс. В международном аэропорту Толмачево им. А.И. Покрышкина состоялось торжественное погружение конструкции первой сваи на площадке первой очереди строительства нового терминального комплекса площадью 56 тыс. кв. метров и стоимостью 11,5 млрд рублей.

В течение двух месяцев на объекте планируют выполнить основное свайное поле из более чем 2000 буронабивных свай. Следующими этапами работ станут устройство фундаментов и монтаж каркаса здания.

Для нового терминала выбран проект, представленный московским архитектурным бюро SPEECH.

Фасады аэровокзального комплекса будут представлять собой единую стеклянную ленту, оборачивающую здание по периметру.

В интерьере главного холла композиционной доминантой станут облицованные нержавеющей сталью колонны, своими очертаниями напоминающие самолётные турбины.

Внутренние общественные пространства станут неотъемлемым продолжением фасадных решений здания, формируя современный образ воздушных ворот города.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



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