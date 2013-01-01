В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан
Новая автодорога длиной почти 16 км заметно сократит расстояние между населёнными пунктами Омской области, граничащими с Республикой Казахстан. До настоящего времени единственный маршрут, соединяющий Русско-Полянский район с Омском, частично проходил по территории Северо-Казахстанской области. Объезд построили за два года, вложив 740 млн рублей. При этом сэкономлено несколько десятков миллионов рублей. Уникальность объекта в том, что при строительстве использовались в основном местные грунтовые материалы.
Дорожники справились с работой раньше намеченного срока и практически обошлись без привозных материалов. Сейчас оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию.
Дорога, построенная в обход территории соседнего государства, обеспечивает достаточно интенсивный поток грузоперевозок и транспортную доступность местным жителям.
Омская область, Сибирский федеральный округ
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Очень важное событие для приграничных поселков! Неотложки, школьные автобусы - все проходило через Казахстан.