В Омской области открыли новую автодорогу в обход участка, проходившего через Казахстан



Новая автодорога длиной почти 16 км заметно сократит расстояние между населёнными пунктами Омской области, граничащими с Республикой Казахстан. До настоящего времени единственный маршрут, соединяющий Русско-Полянский район с Омском, частично проходил по территории Северо-Казахстанской области. Объезд построили за два года, вложив 740 млн рублей. При этом сэкономлено несколько десятков миллионов рублей. Уникальность объекта в том, что при строительстве использовались в основном местные грунтовые материалы.

Участок дороги протяженностью 8 км власти Казахстана планировали закрыть для безостановочного проезда граждан России с 1 января 2021 года из-за отсутствия пунктов пропуска через государственную границу. Дорожники справились с работой раньше намеченного срока и практически обошлись без привозных материалов. Сейчас оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию. Дорога, построенная в обход территории соседнего государства, обеспечивает достаточно интенсивный поток грузоперевозок и транспортную доступность местным жителям. Омская область, Сибирский федеральный округ

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