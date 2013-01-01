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В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту

Сен 23
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области заложили новый мощный траулер с рыбоперерабатывающей фабрикой на борту


Все больше современных рыбоперерабатывающих фабрик будет производить продукцию прямо в море. На Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская область) состоялась церемония закладки киля нового рыболовного траулера «Братья Лаптевы», предназначенного для тралового промысла донных пород рыб, а также переработки и хранения свежего улова. На борту предусмотрен консервный цех для производства консервов печени трески. Ледовый класс Ice 3 позволяет судну работать в Балтийском и Северном морях зимой.

Плавучий рыбзавод длиной 80,4 метра и шириной — 15,4 метра сможет обеспечить работу и проживание 46-ти членов экипажа в комфортабельных одно- и двухместных каютах.

Проектом предусмотрены все необходимые медицинские, санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения в соответствии требованиями Санитарных правил для судов промыслового флота.

Фабрика судна способна обеспечивать суточную производительность 80 тонн замороженной продукции, 40 тонн филе, 48 тонн рыбной муки и жира, 4 тыс. условных банок консервов.

После обработки и заморозки хранение улова обеспечивается в морозильном трюме вместимостью более 2 тыс. кубометров. Для хранения рыбной муки предусмотрен отдельный трюм емкостью 260 кубометров.

Рыбообрабатывающая фабрика будет оснащена различными типами филетировочных машин, агрегатами для обезглавливания и потрошения, рыбомучной установкой, накопителями для хранения, столами для взвешивания и упаковки продукции, а также оборудованием для сортировки и транспортировки рыбы.

На Выборгском заводе сейчас строится три таких траулера по заказу мурманских компаний. Работы ведутся в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на отечественных верфях.

•Мореплаватели братья Дмитрий и Харитон Лаптевы – участники Великой Северной экспедиции, продолжавшейся с 1732 по 1742 годы.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



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