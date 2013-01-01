ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

Август для российской экономики был самым жарким месяцем года – по всей стране завершились и стартовали новые крупные проекты в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, АПК, отложенные из-за противоэпидемиологических мер. В регионах продолжалось выполнение национальных проектов, активно шло развитие высоких технологий.

Запускали новые заводы и производственные линии, открывали новые аэропорты и железнодорожные вокзалы. Осваивали новые месторождения полезных ископаемых, спускали на воду современные суда, внедряли инновации в разных отраслях.

От Северо-Запада до Дальнего Востока стартовало строительство крупнейших в нашей стране и в мире промышленных комплексов в сфере ТЭК и АПК. В Крыму рекордными темпами проложили магистральный трубопровод с питьевой водой и запустили движение по главной магистрали полуострова. Независимость от импорта и забота об окружающей среде были основными целями реализации многих проектов.

Кроме того, в Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса, который значительно эффективнее мировых аналогов. В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты, а в Иркутской области ликвидировали один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»