ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.
Запускали новые заводы и производственные линии, открывали новые аэропорты и железнодорожные вокзалы. Осваивали новые месторождения полезных ископаемых, спускали на воду современные суда, внедряли инновации в разных отраслях.
От Северо-Запада до Дальнего Востока стартовало строительство крупнейших в нашей стране и в мире промышленных комплексов в сфере ТЭК и АПК. В Крыму рекордными темпами проложили магистральный трубопровод с питьевой водой и запустили движение по главной магистрали полуострова. Независимость от импорта и забота об окружающей среде были основными целями реализации многих проектов.
- В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
- В Приамурье начали строительство самого большого в мире газохимического комплекса за $10 млрд
- В Ленинградской области построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
- В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в России
- В Санкт-Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
- В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
- На Ямале начали добывать газовый конденсант месторождений Северо-Русского кластера для 40 регионов страны
- На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе
- В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
- В Ростове-на-Дону завод «Ростсельмаш» начал серийный выпуск импортозамещающих узлов для тракторов
Кроме того, в Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса, который значительно эффективнее мировых аналогов. В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты, а в Иркутской области ликвидировали один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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