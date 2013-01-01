В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»



Проблема с регулярно происходившими ДТП на одном из участков федеральной трассы «Байкал», где было множество случаев гибели людей, теперь урегулирована. В Шелеховском районе Иркутской области открыт объезд «тёщиного языка» — одного из самых проблематичных участков автодорог Иркутской области. Реконструкция участка велась с февраля 2018 года. Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей.

Протяженность объезда т.н. «тещиного языка» - сложного участка с серпантином, поворотами на 180 градусов, резкими спусками и подъёмами - 9,7 километров. Объезд позволит повысить безопасность движения и уровень комфорта для проезда транспортных средств, снизить себестоимость доставки грузов и сократить время в пути.

В нескольких местах были проведены буровзрывные работы, извлечено 1,7 млн тонн скального грунта. Для того, чтобы исключить ненормативные спуски и подъёмы, специалисты соорудили насыпь высотой 25 метров, в некоторых местах выемки грунта составили 40 метров.

Разрешенная скорость движения по объезду - 120 км/час. На подъём сделана дополнительная полоса длиной 6,7 км. Оборудовано две стоянки для отдыха водителей. Расчётная интенсивность движения по «тёщиному языку» - 6 тысяч машин в сутки, по новому участку - более 14 тысяч.

Уже в этом году начнётся реконструкция следующего участка федеральной трассы «Байкал». Это - обход посёлков Чистые Ключи и Моты до объезда города Иркутска. Там есть несколько ненормативных поворотов, спусков и подъемов из-за чего там тоже гибнут люди. Длина участка - 20 км.

Затем начнется реконструкция Култукского серпантина, который также представляет опасность для автомобилистов.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ