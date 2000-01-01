В Ростове-на-Дону завод «Ростсельмаш» начал серийный выпуск импортозамещающих узлов для тракторов



В Ростове-на-Дону на промышленной площадке «Ростсельмаша» начата серийная сборка механических коробок переключения передач для универсальных тракторов серии 2000. Крупнейший отечественный производитель сельхозтехники инвестировал в новое производство 4 млрд рублей. Теперь в России обладают необходимыми компетенциями для сборки технологически сложных узлов для тракторов последнего поколения.

Проектная мощность нового подразделения позволяет выпускать пять коробок передач (элементов трансмиссии) в смену, что полностью обеспечивает собственные потребности компании для комплектации тракторов 2000-й серии.

На создание полноценного сборочного производства трансмиссий у «Ростсельмаша» ушло чуть более полутора лет после подписания соглашения с японским партнером — поставщиком трансмиссий OKUBO GEAR, у которого была выкуплена документация на новые технологии.

Теперь производство коробок передач с последующим углублением локализации, включая обработку корпусного литья и сложную механическую обработку, будет осуществляться на российских площадках, входящих в состав компании и других российских предприятий.

Ростовская область, Южный федеральный округ