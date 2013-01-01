На Ямале начали добывать газовый конденсант месторождений Северо-Русского кластера для 40 регионов
Авг 5
В Ямало-Ненецком автономном округе компания «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» начала опытно-промышленную разработку газоконденсатных залежей на Северо-Русском и Восточно-Тазовском газоконденсатных месторождениях. Добываемый на Северо-Русском кластере природный газ предназначен для реализации на внутреннем рынке в 40 регионах страны.
Совокупный уровень добычи составляет 7,7 млрд кубометров в год природного газа и 1 млн тонн в год газового конденсата.
Северо-Русское и Восточно-Тазовское месторождения наряду с Дороговским и Харбейским месторождениями входят в Северо-Русский кластер.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ
5 Авг 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|11 Авг:
|11 Авг:
|11 Авг:
Центральный федеральный округ:
|11 Авг:
|11 Авг:
|10 Авг:
РОССИЯ:
|10 Авг:
|10 Авг:
|10 Авг: