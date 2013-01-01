На Ямале начали добывать газовый конденсант месторождений Северо-Русского кластера для 40 регионов



В Ямало-Ненецком автономном округе компания «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» начала опытно-промышленную разработку газоконденсатных залежей на Северо-Русском и Восточно-Тазовском газоконденсатных месторождениях. Добываемый на Северо-Русском кластере природный газ предназначен для реализации на внутреннем рынке в 40 регионах страны.

Совокупный уровень добычи составляет 7,7 млрд кубометров в год природного газа и 1 млн тонн в год газового конденсата. Северо-Русское и Восточно-Тазовское месторождения наряду с Дороговским и Харбейским месторождениями входят в Северо-Русский кластер. Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ

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