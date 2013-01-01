ТОП-10 достижений недели: на ниве каких отраслей в российских регионах получили самые лучшие плоды?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в регионах страны создавали платформы для будущих научных открытий и площадки для применения новейших российских технологий, бережно использовали природные богатства и заботились о хлебе насущном.

1.В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования

2.В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410

3.В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1

4.В Санкт-Петербурге началось строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

5.В Чеченской Республике запустили первый энергоблок Грозненской ТЭС

6.В Амурской области завершили строительство пролётных строений моста через реку Зея

7.В Краснодарском крае открыли один из крупнейших в России комбинатов хлебопродуктов

8.В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы

9.В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции.

10.В Волгоградской области начали выпускать полиэфирные кордные ткани для изготовления шин

И это далеко не все хорошие новости.

Какую спецодежду из тканей и нетканых материалов начали шить в Пермском крае и в Ярославской области, какое оборудование отправили из Карелии в Индию, из каких регионов прибыли в Новороссийск новые военные корабли? Ответы на эти вопросы - на ресурсе «Капитал страны».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»