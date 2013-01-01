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В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1

Дек 20
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1

Новый цех по производству пеллет, в который инвестировано почти 817 млн рублей, создан в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению лесов "Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в Лесосибирске".
При выходе на полную мощность цех будет выпускать ежегодно 110 тыс. тонн топливных гранул, что позволит почти на 70 процентов увеличить в крае объём производства этого вида продукции и эффективно решать проблему переработки древесных отходов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в на церемонии запуска производства отметил, что в регионе достигнут рекордный уровень лесозаготовки, а по инвестициям в области освоения лесов регион занимает второе место в стране после Вологодской области – здесь реализуется 11 приоритетных проектов развития лесной отрасли с объемом инвестиций более 135 млрд рублей до 2022 года.

Глава региона отметил, что стратегия развития отрасли предусматривает безотходное производство, а серьёзным шагом в решении проблемы переработки отходов стало создание в Лесосибирске современного пеллетного производства, ориентированного на экспорт.

Лесосибирский ЛДК №1 уже полвека работает на мировом рынке и ежегодно перерабатывает свыше одного миллиона кубометров круглого леса, производит около 600 тысяч куб. м готовой продукции, которая экспортируется в страны Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, а также в Китай.

Предприятие имеет собственную лесосырьевую базу, современные лесозаготовительные и лесопильные мощности, обеспечивает работой около 3,5 тыс. человек. С 2016 года АО "Лесосибирский ЛДК №1" входит в состав Segezha Group корпорации АФК "Система".

Президент- председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин отметил, что в инвестиционных планах компании создание на базе АО "Лесосибирский ЛДК №1" нового лесохимического производства, которое будет перерабатывать до 3,5 миллионов кубических метров древесины, выпускать до 500 тыс. тонн целлюлозы в год и обеспечит создание порядка 500 рабочих мест. Если проект успешно пройдет экспертизу, то новое экологичное и полностью компьютеризированное производство может быть создано в 2020-2022 годах.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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