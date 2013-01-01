В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции



На полную мощность построенная под Новокуйбышевском станция мощностью 75 МВт выйдет весной 2019 года после ввода в эксплуатацию третьей очереди.

Станция занимает площадь более 220 га, на которых будет установлено 265,8 тысяч фотоэлектрических модулей. При выходе станции на проектную мощность выработка электроэнергии составит 92 млн. кВтч/год.

По словам врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, это первая и самая крупная солнечная электростанция в регионе, вырабатывающая «чистую» электроэнергию и позволяющая существенно снизить вредное воздействие на экологию.

По данным компании «Солар системс», которая инвестировала в проект около 9,5 млрд рублей, работа новой СЭС позволит сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов - на 45 тыс. тонн в год.

Дальнейшие перспективы развития «зеленых технологий» в Самарской области и в целом в России обсудили на полях научно-технического форума «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?», который прошел в Новокуйбышевске накануне Дня энергетика.

Региональные власти отметили, что энергетика Самарской области уверенно и динамично развивается - завершилась комплексная модернизация на Жигулевской ГЭС, произведена замена и ремонт десятков километров тепловых сетей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, начала питать электроэнергией населенные пункты Самарская солнечная электростанция.

Самарская область, Приволжский федеральный округ