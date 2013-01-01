В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы



Предприятия АО «Кизлярагрокомплекс» и СПК «Риск» созданы в селах Черняевка и Малая Арешевка Кизлярского района и будут перерабатывать выращенный на полях республики рис-сырец, который ранее приходилось отправлять в Краснодарский край.

Общая стоимость проекта, реализованного в селе Чернявка, составила 60 млн рублей, строительство велось первого квартала 2018 года.В настоящее время мощность завода «Кизлярагрокомплекс» составляет 60 тонн в сутки.

Все производимые здесь сорта рисовой крупы соответствуют требованиям ГОСТа –на предприятии оборудована спецлаборатория для контроля качества. Также имеется отдельный упаковочный станок, который фасует продукт в 800-граммовые пакеты.

Сегодня предприятие перерабатывает собственный рис-сырец, но со следующего года планирует закупать дополнительные объемы сырья и увеличивать переработку

Мощность завода СПК «Риск» в Малой Арешевке пока составляет 30 тонн в сутки. Однако уже в 2019 году ее планируется увеличить – расширить собственные посевные площади, построить новые складские помещения и зерносушильный комплекс, запустить фасовочные линии.

На 2019 год намечено открытие еще одного рисоперерабатывающего производства в Кизлярском районе — завода на базе ООО «Нива».

Дагестан занимает второе место в России в области рисоводства. В 2018 году сельхозпроизводителями республики под рис было засеяно 19,5 тыс. га, собранный урожай превысил 86 тыс. тонн.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ