В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности



В ТОСЭР «Чусовой» открыли швейное производство, реализовав соглашение между ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» и министерством территориального развития Пермского края.

Швейная фабрика «Перспектива» оснащена современным швейным оборудованием для пошива спецодежды и может производить не менее 60 тыс. единиц изделий в год.

Этим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» до конца 2019 года на новом производстве будет создано 90 рабочих мест. Для трудоустройства на фабрике в рамках государственной программы занятости населения было организовано обучение 46 женщин по специальности «Швея».

ТОСЭР «Чусовой» создана по решению Правительства РФ в марте 2017 года. На сегодняшний день заключено соглашений об организации производства на этой площадке. Здесь будут реализованы проекты с объемом инвестиций 363 млн рублей, которые предусматривают создание не менее 430 новых рабочих мест. На 1 октября 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» уже создано 247 новых рабочих мест и освоено 264 млн рублей.

Пермский край, Приволжский федеральный округ