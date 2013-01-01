Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ДЕК, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    67,3707
EUR (ЦБ)    76,9377

20 ДЕК, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    67,3707
EUR (ЦБ)    76,9377

В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности

Дек 20
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности

В ТОСЭР «Чусовой» открыли швейное производство, реализовав соглашение между ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» и министерством территориального развития Пермского края.
Швейная фабрика «Перспектива» оснащена современным швейным оборудованием для пошива спецодежды и может производить не менее 60 тыс. единиц изделий в год.

Этим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» до конца 2019 года на новом производстве будет создано 90 рабочих мест. Для трудоустройства на фабрике в рамках государственной программы занятости населения было организовано обучение 46 женщин по специальности «Швея».

ТОСЭР «Чусовой» создана по решению Правительства РФ в марте 2017 года. На сегодняшний день заключено соглашений об организации производства на этой площадке. Здесь будут реализованы проекты с объемом инвестиций 363 млн рублей, которые предусматривают создание не менее 430 новых рабочих мест. На 1 октября 2018 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» уже создано 247 новых рабочих мест и освоено 264 млн рублей.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
20 Дек:
20 Дек:
20 Дек:
Центральный федеральный округ:
20 Дек:
20 Дек:
19 Дек:
РОССИЯ:
19 Дек:
19 Дек:
19 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?
Политика

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф
Наука и технологии

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 4

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

Узнай, страна

В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности

В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности

В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1

В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1

В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410

В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410

В Чеченской Республике запустили первый энергоблок Грозненской ТЭС

В Чеченской Республике запустили первый энергоблок Грозненской ТЭС

Новости СМИ

Новости дня

23:16 Сбербанк откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности Сбербанк откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:52 Украина перебрасывает десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей
22:29 Латвия опубликовала документы КГБ Латвия опубликовала документы КГБ
22:21 В Москве заработала новая станция метро «Беломорская» В Москве заработала новая станция метро «Беломорская»
21:52 В Подмосковье вышел на маршрут первый электробус В Подмосковье вышел на маршрут первый электробус
21:23 США прекратят наносить авиаудары по ИГ в Сирии США прекратят наносить авиаудары по ИГ в Сирии
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20:42 Путин рассказал о провокации в Керченском проливе Путин рассказал о провокации в Керченском проливе

Узнай, страна!

22:30 В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности В Пермском крае создали новую «Перспективу» в легкой промышленности
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
21:54 В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1 В Красноярском крае запустили линию производства топливных гранул на Лесосибирском ЛДК №1
20:47 В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410 В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410
15:08 На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев На малой родине Зои Космодемьянской открыли Музей героев
18 ДЕК, 08:01 Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии
17 ДЕК, 14:50 Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter