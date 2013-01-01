В Амурской области завершили строительство пролётных строений моста через реку Зея



В этот важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба общей длиной около 3,3 км и протяженностью моста 984 метров ОАО «РЖД» инвестирует 4,7 млрд рублей.

Новый мостовой переход строится рядом с действующим обветшавшим мостом постройки 1936 года. Строительство ведется компанией «Бамстроймеханизация», которая входит в группу компаний 1520, с 2016 года. За это время на участке Михайло-Чесноковская — Арга возведены железнодорожные насыпи по 1,3 км с правого и левого берегов реки Зея, установлено 10 железобетонных опор, собрано 9 пролетных строений массой по 800 тонн каждая, смонтирована контактная сеть.

При строительстве пролётов с одного берега работники управляющей компании «БАМстроймеханизация» использовали новый универсальный мостовой кран, который позволяет монтировать пролёт непосредственно «в навес», без дополнительных опор. Самый длинный железнодорожный мост, строящийся на Дальнем Востоке в постсоветское время, планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ