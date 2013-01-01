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Из Карелии в Индию отправили оборудование для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам»

Дек 19
Москва Центральный федеральный округ
Из Карелии в Индию отправили оборудование для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам»

Корпуса главных циркуляционных насосов для атомной станции изготовлены в Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии», которая входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш.
Главный циркуляционный насос (ГЦН) относится к первому классу безопасности и обеспечивает циркуляцию теплоносителя по трубам главного циркуляционного трубопровода из реактора в парогенераторы. Корпус ГЦН работает под давлением теплоносителя в 180 атмосфер при температуре 300 градусов. Поэтому к качеству изделия предъявляются максимально высокие требования, которым полностью соответствует российское предприятие. На производстве все сварные соединения корпуса подвергаются рентгенографическому, ультразвуковому контролю и цветной дефектоскопии.

Корпус насоса шириной 3,5 м и высотой 3 м весит 32 тонны. В комплект поставки для одного энергоблока АЭС в Индии вошли четыре корпуса насосов, а вес одного транспортного комплекта ГЦН с упаковкой составил 50 тонн. Эти транспортные комплекты из Петрозаводска автотранспортом доставят в морской порта Санкт-Петербурга, а затем груз отправится морским путем вокруг Европы через Суэцкий канал в Индийский океан до штата Тамилнад на юге Индии.

Продукция «Петрозаводскмаша» широко используется в России. Ранее на этом предприятии были изготовлены комплекты корпусов ГЦН для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС, Белоруской АЭС. Впереди — заказы для Курской, Сегодня на предприятии изготавливают направляющие аппараты для ГЦН Курской АЭС-2, с 2019 года приступают к выполнению заказов для АЭС «Аккую» (Турция) и АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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