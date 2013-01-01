Из Карелии в Индию отправили оборудование для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам»
Корпуса главных циркуляционных насосов для атомной станции изготовлены в Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии», которая входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш.
Корпус насоса шириной 3,5 м и высотой 3 м весит 32 тонны. В комплект поставки для одного энергоблока АЭС в Индии вошли четыре корпуса насосов, а вес одного транспортного комплекта ГЦН с упаковкой составил 50 тонн. Эти транспортные комплекты из Петрозаводска автотранспортом доставят в морской порта Санкт-Петербурга, а затем груз отправится морским путем вокруг Европы через Суэцкий канал в Индийский океан до штата Тамилнад на юге Индии.
Продукция «Петрозаводскмаша» широко используется в России. Ранее на этом предприятии были изготовлены комплекты корпусов ГЦН для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС, Белоруской АЭС. Впереди — заказы для Курской, Сегодня на предприятии изготавливают направляющие аппараты для ГЦН Курской АЭС-2, с 2019 года приступают к выполнению заказов для АЭС «Аккую» (Турция) и АЭС «Руппур» (Бангладеш).
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
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