В Свердловской области локализовали производство самолетов L-410



Открылся новый производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина", на строительство которого предоставил субсидию Минпромторг РФ.

Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров подчеркнул, что приоритетом государства стало развитие малой и региональной авиации, которая обеспечивает доступность перемещения граждан на территории большой страны. При этом Урал становится центром локализации производства самолета L-410, вокруг которого будут созданы мобильные инновационные компании.

Новый цех УЗГА, в который было инвестировано около 200 миллионов рублей, позволит предприятию ежегодно производить до 20 единиц самолетов L-410, которые будут использоваться для региональных пассажирских и грузовых авиаперевозок, а также для нужд МЧС, Центра медицины катастроф и других экстренных служб.

Генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадех отметил, что уровень локализации самолета L-410 сегодня составляет 35 процентов, а к концу 2021 года достигнет 72 процентов. До конца этого года гражданским заказчикам будет отправлено пять самолетов, а в 2019 году планируется выпуск 18 самолетов L-410.

В новом производственном комплексе также продолжится выпуск самолетов Diamond DA 42 и вертолетов Bell-407. Здесь в ближайшие два-три года будет создано почти 500 новых рабочих мест для жителей Екатеринбурга, Арамили и Сысерти, начнет действовать новая система подготовки кадров во взаимодействии с учебными заведениями региона.

Открытие нового цеха Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) дало старт работе второй очереди ОЭЗ «Титановая долина». Ранее в 2018 году на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде открылось крупное предприятия Ural Boeing Manufacturing. В ближайшее время новым резидентом ОЭЗ станет компания «Сибеко», которая производит авиационные сидения.

По словам генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, помимо готовой инженерной инфраструктуры, налоговых и таможенных льгот эта особая экономическая зона предоставляет возможность кооперации с крупными игроками авиастроительного рынка, а площадки «Салда» и «Уктус» соответствуют потребностям авиастроительных производств.

Свердловская область, Уральский федеральный округ