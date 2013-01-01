В Новосибирской области запущено серийное производство телекоммуникационного оборудования



Вторую очередь завода «Элтекс» открыли перед проведенным в Новосибирске заседанием совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ «Цифровые регионы: лучшие практики и стратегии развития».

Вице-премьеру Максиму Акимову, министрам, сенаторам, представителям региональных властей и федеральным экспертам представили опыт Новосибирской области по созданию региональных центров компетенций в области цифровой экономики на площадках организаций, занимающихся фундаментальной наукой.

Примером реиндустриализации и практической реализации научных разработок губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал завод «Элтекс», который сегодня является одним из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного и сетевого оборудования. Компания ориентирована на выпуск инновационной импортозамещающей продукции, имеет собственное высокотехнологичное производство мощностью более 5 млн портов в год, полностью автоматизированое сборочное производство, центр разработки, сервисные и вспомогательные службы.

Проект создания новых подразделений на этом предприятия был включен в программу реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года, а в прошлом году одобрен в Правительстве РФ как комплексный «флагманский» проект.

«Одна из наших ключевых задач - сделать присутствие российских производителей на российском же рынке максимально комфортным, на конкурентных и привлекательных для российских телекоммуникационных компаний условиях потеснить наших зарубежных конкурентов», - подчеркнул Максим Акимов на церемонии открытия второй очереди производства компании «Элтекс».

В 2018 году объем инвестиций в «Элтекс» составил около 650 млн. рублей - построен новый производственный корпус, закуплена часть оборудования, ведутся внутренние отделочные работы. В целом в реализацию проекта в 2017 -2019 годах планируется инвестировать свыше 860 млн рублей, а на новом производстве создать более 350 рабочих мест.

По словам руководителя «ЭЛТЕКС-Медиа» Кирилла Черникова, в ближайшее время количество работников предприятия возрастет с 650 до 800, а в перспективе — до полутора тысяч человек. При этом продолжится работа над расширением продуктовой линейки - в компании рассматривают возможность производства телефонов и «умной колонки» под собственным брендом.

Сегодня на предприятии осуществляется полный цикл разработки, включая разработку схем, дизайна плат, написание программного обеспечения и производство опытных образцов оборудования. Основными видами производимого телекоммуникационного и сетевого оборудования являются GPON/ TurboGEPON, Ethernet-коммутаторы доступа, агрегации, сервисные маршрутизаторы, Wi-Fi и FBWA Wi-Fi, программный коммутатор (Softswitch) IV-V классов, абонентские и цифровые VoIP-шлюзы, IP-медиацентры, TDM оборудование.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ