В Волгоградской области начали выпускать полиэфирные кордные ткани для изготовления шин



Импортозамещающее производство на своем заводе в городе Волжский создала компания «ТЕКСКОР», которой Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготный займ в 235 млн рублей

Эти средства «ТЕКСКОР» направил на приобретение оборудования, на котором предприятие сможет значительно увеличить ассортимент продукции и начать производство двух новых типов тканей, которые ранее не производились в России. В результате реализации инвестпроекта производственные мощности завода по выпуску полиэфирных кордных тканей увеличены почти вдвое — до 4 млн погонных метров в год. При этом в целом производство технических тканей выросло до 16 млн погонных метров в год. «ТЕКСКОР» является единственным производителем полиэфирных нитей в стране и делает ткани для шин из собственного сырья.

Создание нового производства позволило снизить зависимость отечественных шинных предприятий от импорта – до сих пор доля продукции иностранных компаний в этом сегменте российского рынка составляла почти 90 процентов.

Кордная ткань и резина являются составляющими каркаса автопокрышки, который смягчает и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля по трассе. С увеличением грузоподъемности и скорости автомашин повышаются требования к кордным тканям, которые должны выдерживать многократные изгибы, растяжения и сжатия и при этом обладать достаточной прочностью и эластичностью. Новые виды устойчивых к деформациям полиэфирных кордных тканей, которые выпускает «ТЕКСКОР», позволяют уменьшить массу шин без снижения их прочности.

Крупнейшими потребителями производимых предприятием кордных тканей давно стали российские и иностранные производители шин - «Нижнекамскшина», «Омскшина», Continental, Bridgestone, Pirelli & C и другие.

Для отечественных шинных заводов главным преимуществом является то, что из Волгоградской области они получают ткань, уже пропитанную специальным составом, который повышает сцепление между кордом и резиной. Такой материал используется для производства брендовых марок автомобильных шин, шин для авиационной и военной промышленности.

Волгоградская область, Южный федеральный округ