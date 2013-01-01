В Волгоградской области начали выпускать полиэфирные кордные ткани для изготовления шин
Импортозамещающее производство на своем заводе в городе Волжский создала компания «ТЕКСКОР», которой Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготный займ в 235 млн рублей
Создание нового производства позволило снизить зависимость отечественных шинных предприятий от импорта – до сих пор доля продукции иностранных компаний в этом сегменте российского рынка составляла почти 90 процентов.
Кордная ткань и резина являются составляющими каркаса автопокрышки, который смягчает и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля по трассе. С увеличением грузоподъемности и скорости автомашин повышаются требования к кордным тканям, которые должны выдерживать многократные изгибы, растяжения и сжатия и при этом обладать достаточной прочностью и эластичностью. Новые виды устойчивых к деформациям полиэфирных кордных тканей, которые выпускает «ТЕКСКОР», позволяют уменьшить массу шин без снижения их прочности.
Крупнейшими потребителями производимых предприятием кордных тканей давно стали российские и иностранные производители шин - «Нижнекамскшина», «Омскшина», Continental, Bridgestone, Pirelli & C и другие.
Для отечественных шинных заводов главным преимуществом является то, что из Волгоградской области они получают ткань, уже пропитанную специальным составом, который повышает сцепление между кордом и резиной. Такой материал используется для производства брендовых марок автомобильных шин, шин для авиационной и военной промышленности.
Волгоградская область, Южный федеральный округ
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