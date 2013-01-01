В Санкт-Петербурге началось строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»
На «Адмиралтейских верфях» состоялась торжественная церемония резки металла на дрейфующую платформу проекта 00903 для Росгидромета.
«Северный полюс» - это, по сути, полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра. В течение двух лет без захода в порт она сможет дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана, имея на борту экипаж из 14 человек и до 34 человек научного персонала.
«Благодаря объединенным усилиям «Адмиралтейских верфей», КБ «Вымпел» и Росгидромета наши полярники получат уникальное, современное и, что немаловажно, комфортное и безопасное судно для новых открытий и достижений на благо науки, для новых событий, которые создают историю покорения Арктики», - подчеркнула заместитель руководителя Росгидромета Наталия Радькова.
Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции.
Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.
По словам генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова, «Северный полюс» станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении, продолжит традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные 65 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола «Ленин».
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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