В Чеченской Республике запустили первый энергоблок Грозненской ТЭС



При строительстве электростанции «Газпром энергохолдинг» применил российские технологические системы и оборудование, а также газовую турбину и генератор производства Siemens.

Газотурбинная установка энергоблока мощностью около 180 МВт работает на природном газе. Установлены российские системы автоматики, релейной защиты, распределительные устройства, оборудование пунктов подготовки газа, сухие вентиляторные градирни, дымовые трубы с системой мониторинга выбросов.

Грозненская ТЭС будет состоять из двух энергоблоков, и после завершения второго этапа строительства ее общая установленная электрическая мощность достигнет 360 МВт. На втором этапе строительства будет введен в эксплуатацию аналогичный по характеристикам и оборудованию энергоблок № 2.

Этот проект «Газпром энергохолдинг» реализует в рамках программы ДПМ. Такой договор предоставления мощности предполагает возврат инвестиций с гарантированной доходностью.

Мощности Грозненской ТЭС позволят покрыть потребность в электрической энергии потребителей Чеченской Республики и повысить стабильность работы юго-восточной части Объединенной энергетической системы Юга.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ