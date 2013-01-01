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В Краснодарском крае открыли один из крупнейших в России комбинат хлебопродуктов

Дек 17
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае открыли один из крупнейших в России комбинат хлебопродуктов

Новое предприятие стало первым резидентом индустриального парка «Краснодар», в создание которого российский ритейлер «Магнит» вкладывает около 40 млрд рублей.
"Кубанский комбинат хлебопродуктов" проектной мощностью более 70 тыс. тонн продукции в год разместился на площади более 26,2 тыс. кв. метров. Сегодня на здесь работает 390 человек, а с выходом на полную мощность на предприятии будет создано 500 рабочих мест.

Новый хлебокомбинат будет производить более 30 наименований товаров. Здесь построены три современных производственные линии по выпуску хлебобулочной продукции, макаронных изделий, а также баранок, сушек и соломки. Комбинат автоматизирован и частично роботизирован. Действуют несколько лабораторий, которые контролируют качество, разрабатывают и тестируют новые продукты.

Инвесторы рассчитывают, что продукцией, произведенной из кубанского сырья на этом комбинате, смогут закрыть до 60 процентов потребностей в данных товарных категориях розничной сети «Магнит» в 65 регионах страны.

«В компании утверждена стратегия по развитию собственных производств. Индустриальный парк «Краснодар» занимает в ней особое место. В начале следующего года здесь откроется еще одно предприятие - "Кондитер Кубани" - по производству конфет. Благодаря собственным производствам "Магнит" сможет создавать лучшее предложение на рынке», - подчеркнула генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.

Соглашение о создании индустриального парка розничной сети "Магнит" в Краснодарском крае было подписано на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Этот проект включен в государственную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Он реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, региональные власти предоставили налоговые льготы и около 350 миллионов рублей субсидий для развития инфраструктуры индустриального парка, поскольку заинтересованы в создании в Краснодаре высокотехнологичных производств и высококвалифицированных рабочих мест.

Директор дирекции по собственным производствам розничной сети «Магнит» Вячеслав Краснояров отметил, что индустриальный парк уже сейчас способен обеспечивать бесперебойную работу предприятий-резидентов, поскольку имеет достаточно энергоресурсов, необходимых современному промышленному производству.

Общая площадь парка - свыше 230 гектаров, на его территории можно разместить более 20 предприятий. В промзоне построена необходимая инфраструктура - энергоцентр, хладоцентры, водозаборы и очистные сооружения.

«Магнит» рассчитывает полностью запустить в работу индустриальный парк к концу 2020 года. Здесь планируется разместить производства грибов, кондитерских изделий, мороженого, замороженных полуфабрикатов, консервированных овощей и фруктов, соков, детского питания, рыбных деликатесов и снеков, колбасных изделий, плавленых сыров и масла, кормов для животных, а также гигиенических принадлежностей, бытовой химии и косметики.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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