В Краснодарском крае открыли один из крупнейших в России комбинат хлебопродуктов
Новое предприятие стало первым резидентом индустриального парка «Краснодар», в создание которого российский ритейлер «Магнит» вкладывает около 40 млрд рублей.
Новый хлебокомбинат будет производить более 30 наименований товаров. Здесь построены три современных производственные линии по выпуску хлебобулочной продукции, макаронных изделий, а также баранок, сушек и соломки. Комбинат автоматизирован и частично роботизирован. Действуют несколько лабораторий, которые контролируют качество, разрабатывают и тестируют новые продукты.
Инвесторы рассчитывают, что продукцией, произведенной из кубанского сырья на этом комбинате, смогут закрыть до 60 процентов потребностей в данных товарных категориях розничной сети «Магнит» в 65 регионах страны.
«В компании утверждена стратегия по развитию собственных производств. Индустриальный парк «Краснодар» занимает в ней особое место. В начале следующего года здесь откроется еще одно предприятие - "Кондитер Кубани" - по производству конфет. Благодаря собственным производствам "Магнит" сможет создавать лучшее предложение на рынке», - подчеркнула генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.
Соглашение о создании индустриального парка розничной сети "Магнит" в Краснодарском крае было подписано на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». Этот проект включен в государственную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Он реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, региональные власти предоставили налоговые льготы и около 350 миллионов рублей субсидий для развития инфраструктуры индустриального парка, поскольку заинтересованы в создании в Краснодаре высокотехнологичных производств и высококвалифицированных рабочих мест.
Директор дирекции по собственным производствам розничной сети «Магнит» Вячеслав Краснояров отметил, что индустриальный парк уже сейчас способен обеспечивать бесперебойную работу предприятий-резидентов, поскольку имеет достаточно энергоресурсов, необходимых современному промышленному производству.
Общая площадь парка - свыше 230 гектаров, на его территории можно разместить более 20 предприятий. В промзоне построена необходимая инфраструктура - энергоцентр, хладоцентры, водозаборы и очистные сооружения.
«Магнит» рассчитывает полностью запустить в работу индустриальный парк к концу 2020 года. Здесь планируется разместить производства грибов, кондитерских изделий, мороженого, замороженных полуфабрикатов, консервированных овощей и фруктов, соков, детского питания, рыбных деликатесов и снеков, колбасных изделий, плавленых сыров и масла, кормов для животных, а также гигиенических принадлежностей, бытовой химии и косметики.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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