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В Ярославской области стартовало производство одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов

Дек 21
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области стартовало производство одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов

Запущен в работу первый участок предприятия, которое создает компания «Викамед Технолоджиз» в ТОР Гаврилов-Ям.
На новом производстве проводится обучение швей работе на высокотехнологичном ультразвуковом оборудовании и отшиваются изделия, которые поставляются в государственные и частные медицинские учреждения, предприятия общественного питания.

В рамках реализации инвестпроекта резидентом ТОР будут введены в эксплуатацию производственные помещения площадью 5 тыс. квадратных метров, оснащенные оборудованием, производительность которого впятеро превышает прежнее. На новом производстве будет создано не менее 113 рабочих мест.

По данным региональных властей, на территории опережающего развития, которая включена в реестр Министерства экономического развития РФ, резиденты получают широкий спектр мер поддержки регионального и федерального уровня – льготы по уплате налога на имущество и налога на прибыль организаций, земельного налога, а также пониженные взносы во внебюджетные фонды. Привлечение инвесторов обеспечивает поступление дополнительных доходов в региональный и местный бюджеты, позволяет реализовать программу развития моногородов региона.

В 2018 году велась работа по созданию территорий с особым режимом ведения предпринимательской деятельности сразу в трех муниципальных образованиях Ярославской области. В марте создана ТОР Гаврилов-Ям, в июне – ТОР Ростов. Первые резиденты организуют 174 новых рабочих места в Гаврилов-Яме и 38 - в Ростове. На территории ТОР Тутаев, образованной в конце 2017 года, деятельность осуществляют два резидента и уже создано 48 новых рабочих мест.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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