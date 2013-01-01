ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в стране стали известны данные рейтингов регионов и экономические результаты новогодних праздников, были представлены уникальные разработки, открыты производства и подписаны крупные инвестиционные соглашения.

1.В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах.

2.В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники.

3.В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра.

4.В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей.

5.В Ульяновской области второй ветропарк начал поставлять электроэнергию на оптовый рынок.

6.В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике.

7.В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив.

8.В Магаданской области поставили рекорд по добыче золота.

9.Из Новосибирска в Египет поставили компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора

10.В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России.

И это далеко не все хорошие новости.

В каких субъектах РФ созданы самые лучшие налоговые условия для IT-компаний, в каких регионах пройдет масштабная модернизация нефтеперерабатывающих заводов, какие новогодние туристические рекорды поставили в Республике Крым и в Краснодарском крае?

Ответы на эти вопросы - на ресурсе «Капитал страны».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»