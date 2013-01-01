ТОП-10 достижений недели: какие рекорды и начинания продемонстрировали российские регионы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в стране стали известны данные рейтингов регионов и экономические результаты новогодних праздников, были представлены уникальные разработки, открыты производства и подписаны крупные инвестиционные соглашения.
1.В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах.
2.В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники.
3.В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра.
4.В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей.
5.В Ульяновской области второй ветропарк начал поставлять электроэнергию на оптовый рынок.
6.В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике.
7.В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив.
8.В Магаданской области поставили рекорд по добыче золота.
9.Из Новосибирска в Египет поставили компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора
10.В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России.
И это далеко не все хорошие новости.
В каких субъектах РФ созданы самые лучшие налоговые условия для IT-компаний, в каких регионах пройдет масштабная модернизация нефтеперерабатывающих заводов, какие новогодние туристические рекорды поставили в Республике Крым и в Краснодарском крае?
Ответы на эти вопросы - на ресурсе «Капитал страны».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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