В Магаданской области поставили рекорд по добыче золота



За 2018 год из для колымских недр добыли около 36,8 тонн золота и около 696,4 тонны серебра, что стало рекордным для региона показателем за последние 20 лет.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, было добыто 18,9 рудного и свыше 17,8 тонн россыпного золота. Значительный роста добычи обеспечен благодаря выходу на проектную мощность золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталкинское», отработкой которого занимается компания «Полюс Магадан».

По итогам года лидерами по добыче золота стали предприятия Тенькинского городского округа (12,7 тонн драгоценного металла), Сусуманского района (6,86 тонн) и Ягоднинского района (6,57 тонн).

В 2019 году ожидается ввод нового месторождения «Штурмовское» в Ягоднинском округе. Компания «Сусуманзолото» ведет здесь строительство фабрики, мощность первой очереди которой составит 200 тыс. тонн переработанной руды в год.

К концу 2019 года в Магаданской области планируют достичь отметки 40 тонн золота в год.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ