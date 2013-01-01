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Построенный в Ульяновской области второй ветропарк начал поставлять электроэнергию на оптовый рынок

Янв 15
Москва Центральный федеральный округ
Построенный в Ульяновской области второй ветропарк начал поставлять электроэнергию на оптовый рынок

Это первый проект Фонда развития ветроэнергетики, созданного финской компанией «Фортум» и российской корпорацией РОСНАНО , в результате реализации которого создан ветропарк мощностью 50 мегаватт, где действуют 14 ветроустановок по 3,6 мегаватт каждая.
По данным пресс-службы компании «Фортум», степень локализации оборудования Ульяновской ВЭС-2, подтвержденная Минпромторгом России, превышает 55 процентов.

В прошлом году «Фортум» ввел в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк - Ульяновскую ВЭС установленной мощностью 35 МВт.

Помимо действующих ветропарков, в Ульяновской области планируется разместить ещё несколько станций, доведя их суммарную мощность до 1 гигаватта.

Ульяновская область уже занялась подготовкой кадров для новой отрасли, открыв в УлГТУ кафедру ветроэнергетики. В этом регионе сегодня формируются компетенции в сфере производства компонентов ветротурбин. Так, в конце 2018 года в Ульяновске заработало первое в России производство лопастей ветрогенераторов. Датская компания «Вестас» вложила почти 1,5 миллиарда рублей в создание предприятия, на котором ежегодно планируется производить до 300 лопастей. Продукция ульяновского завода «Вестас» будет поставляться в ветропарки, которые строятся по всей России совместным фондом РОСНАНО и корпорации «Фортум», а в перспективе – и на внешние рынки.

Фонд развития ветроэнергетики в 2017 и 2018 годах получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации и заявил о планах создания ветроэлектростанций в Ростовской области, Республики Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в 2019–2023 годах.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
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