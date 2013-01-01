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В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах

Первый этап контрольной сборки многоцелевого научно-исследовательского реактора провели в Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии», который входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш».
В процессе контрольной сборки, которая проводилась в кессоне глубиной 20 метров, внутрь корпуса реактора весом в 60 тонн установили 25-тонную корзину, предназначенную для разделения входящего и выходящего из МБИР потоков теплоносителя. При этом необходимо было обеспечить равномерный зазор между корпусом и корзиной реактора в 70 мм.

МБИР — уникальный комплексный проект, в реализации которого принимают участие сразу несколько предприятий дивизиона - «Атоммаш», «Петрозаводскмаш», а также литейный завод «Петрозаводскмаш», изготовляющий крупногабаритные отливки.

По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, нестандартное оборудование потребовало новых инструментов и технических решений, которые были разработаны и применяются специалистами предприятия. Так, для точного соблюдения параметров корпуса МБИР толщиной 25- 50 мм при диаметре 4 метра, использовалась специализированная оснастка, позволяющая избежать изменения геометрии оборудования во время производственной обработки.

Следующими этапами производства научно-исследовательского реактора станут гидроиспытания и сборка защитного кожуха, а затем будет выполнен второй этап контрольной сборки со всеми внутрикорпусными элементами.

«Для нас это возможность найти новые эффективные решения. Можно сказать, сегодня на нашей площадке пишется новая страница истории атомной энергетики. МБИР - принципиально новое изделие, и все операции, которые проводит команда «АЭМ-технологии», осуществляются впервые», - отметил генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

«Атомэнергомаш» является поставщиком основного оборудования реакторной установки МБИР. На базе Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» будет изготовлено 14 изделий для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн, строящегося на площадке АО «ГНЦ НИИАР» в Ульяновской области, в городе Димитровграде.

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок. Время исследований на МБИР сократится в несколько раз по сравнению с ныне действующими реакторами.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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