В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов



В 2018 году обновленный аэропорт Симферополя обслужил 5 146 095 пассажиров - несмотря на открытие моста через Керченский пролив пассажиропоток увеличился на 17 357 человек по сравнению с 2017 годом.

Более всего пассажиров в Крым и обратно в прошлом году перевезла авиакомпания "Уральские авиалинии", в тройку лидеров также вошли авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". С середины апреля 2018 года обслуживание всех авиапассажиров в Симферополе производится в новом аэровокзальном комплексе, который рассчитан на 6,5 млн человек в год.

30 декабря 2018 года аэропорт Симферополя принял почти 10,5 тыс. пассажиров – это рекордный показатель суточного трафика на новогодние праздники с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Всего же за период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января аэропорт обслужил 101 457 пассажиров, были открыты дополнительные рейсы в Москву, Казань, Санкт- Петербург и Самару.

По данным пресс-службы министерства курортов и туризма Крыма, регион в период новогодних каникул принял более 190,2 тыс. туристов – на 39 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Это также является рекордным показателем с момента возвращения Республики Крым в состав РФ. Почти две трети туристов приехали на праздники в регион через Крымский мост, еще треть - авиатранспортом.

Республика Крым, Крымский федеральный округ