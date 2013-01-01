Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ЯНВ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    67,0820
EUR (ЦБ)    76,9498

15 ЯНВ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    67,0820
EUR (ЦБ)    76,9498

В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов

Янв 15
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов

В 2018 году обновленный аэропорт Симферополя обслужил 5 146 095 пассажиров - несмотря на открытие моста через Керченский пролив пассажиропоток увеличился на 17 357 человек по сравнению с 2017 годом.
Более всего пассажиров в Крым и обратно в прошлом году перевезла авиакомпания "Уральские авиалинии", в тройку лидеров также вошли авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". С середины апреля 2018 года обслуживание всех авиапассажиров в Симферополе производится в новом аэровокзальном комплексе, который рассчитан на 6,5 млн человек в год.

30 декабря 2018 года аэропорт Симферополя принял почти 10,5 тыс. пассажиров – это рекордный показатель суточного трафика на новогодние праздники с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Всего же за период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января аэропорт обслужил 101 457 пассажиров, были открыты дополнительные рейсы в Москву, Казань, Санкт- Петербург и Самару.

По данным пресс-службы министерства курортов и туризма Крыма, регион в период новогодних каникул принял более 190,2 тыс. туристов – на 39 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Это также является рекордным показателем с момента возвращения Республики Крым в состав РФ. Почти две трети туристов приехали на праздники в регион через Крымский мост, еще треть - авиатранспортом.

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Янв:
14 Янв:
14 Янв:
Центральный федеральный округ:
14 Янв:
14 Янв:
14 Янв:
РОССИЯ:
14 Янв:
11 Янв:
11 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

Узнай, страна

В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов

В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов

В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин

В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин

В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники

В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

Новости СМИ

Новости дня

14:24 Первые семена проросли на Луне Первые семена проросли на Луне
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:08 Дмитрий Медведев заявил, что статистика находится в тупике Дмитрий Медведев заявил, что статистика находится в тупике
13:37 В жилом доме в Шахтах, где произошел взрыв, нашли кошку, которая спряталась в шкафу В жилом доме в Шахтах, где произошел взрыв, нашли кошку, которая спряталась в шкафу
13:27 Тайский суд приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку Тайский суд приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку
12:54 Роскомнадзор снова требует от Google фильтровать контент Роскомнадзор снова требует от Google фильтровать контент
12:15 В Мордовии поле сожжения российского флага возбудили уголовное дело В Мордовии поле сожжения российского флага возбудили уголовное дело
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:35 Власти снова заявили о снижении уровня бедности в России Власти снова заявили о снижении уровня бедности в России

Узнай, страна!

12:16 В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов В Крыму обслужили рекордное количество авиапассажиров и приняли на каникулах более 190 тыс. туристов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14 ЯНВ, 18:36 В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин
14 ЯНВ, 17:14 В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter