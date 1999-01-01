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В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

Янв 16
Москва Центральный федеральный округ
В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

Составленный Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) на основании 29 индикаторов и презентованный на Гайдаровском форуме рейтинг за 2018 год возглавили Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Москва.
Рейтинг подразделяет все регионы страны на пять категорий. В первую группу "сильных инноваторов" вошли восемь субъектов, суммарный индекс инновационного развития в каждом из которых превышает 140 процентов. Помимо тройки лидеров, в которой в этот раз Татарстан «обогнал» Москву, в данную категорию вошли Томская, Новосибирская, Калужская и Московская области. В группу "слабых инноваторов" включены Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия.

По словам директора АИРР Ивана Федотова, Кировская, Курганская, Курская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) за год смогли улучшить свои позиции в рейтинге инновационных регионов на 12 пунктов, а Ставропольский край и Ленинградская область - на 14 пунктов.

Регионом, который демонстрирует самую устойчивую положительную динамику в инновационном развитии за последние шесть лет, стала Тюменская область - в рейтинге 2013 года она занимала 46-е место, в рейтинге 2018-го – уже 11-е место.

Были и другие ротации. Более чем на пять строчек улучшили свои позиции в рейтинге Сахалинская область, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Краснодарский край, Хабаровский край, Омская область.На четыре и более позиций вниз спустились Красноярский край, Ивановская, Тверская, Астраханская, Калининградская, Брянская, Иркутская области и Приморский край. Город Севастополь по итогам 2018 года занял 62-е место, Республика Крым – 63-е место.

АИРР - объединение субъектов Российской Федерации, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана в 2010 году при поддержке Минэкономразвития РФ, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Основными индикаторами рейтинга, который ежегодно составляется АИРР, являются численность студентов и исследователей, интенсивность затрат на технологические инновации, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП, поддержка реализации инновационных проектов федеральными институтами развития.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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