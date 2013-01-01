В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов



За десять праздничных дней курорты Кубани приняли гостей на 12 процентов больше, чем в начале 2018 года.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, год назад в новогодние каникулы все курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей со всей России. В этом году только Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. Здесь в эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов. Кроме того был зафиксирован высокий спрос на отдых в предгорье - в Апшеронском и Мостовском районах Краснодарского края.

В целом по итогам 2018 года все курорты Краснодарского края посетили более 17 миллионов человек, что является абсолютным рекордом для региона.

Краснодарский край, Южный федеральный округ