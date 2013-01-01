В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей
Минпромторг России заключил специальный инвестиционный контракт с корейским автоконцерном, согласно которому Hyundai локализует в России производство двигателей, автоматических коробок передач и элементов систем управления.
В специальном инвестконтракте c Hyundai, заключенном сроком на 10 лет, речь идет о локализации в России моторов, которыми сейчас комплектуются модели, производимые предприятием «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
На данный момент у корейской компании есть завод в Санкт-Петербурге, где ведется сборка автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. К 2021 году планируется построить еще одно предприятие по производству бензиновых, дизельных и гибридных двигателей для корейских машин мощностью 150 тыс. штук в год. После того как будет налажено это производство, не менее 70 процентов автомобилей, сходящих с конвейера петербургского завода, получат двигатели отечественной сборки.
В России Hyundai будет не только создавать производственные мощности, но и проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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