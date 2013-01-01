В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей



Минпромторг России заключил специальный инвестиционный контракт с корейским автоконцерном, согласно которому Hyundai локализует в России производство двигателей, автоматических коробок передач и элементов систем управления.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, а с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд рублей. При этом объем налогов, планируемых к отчислению в бюджеты различных уровней, составит более 244 млрд рублей.

В специальном инвестконтракте c Hyundai, заключенном сроком на 10 лет, речь идет о локализации в России моторов, которыми сейчас комплектуются модели, производимые предприятием «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

На данный момент у корейской компании есть завод в Санкт-Петербурге, где ведется сборка автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. К 2021 году планируется построить еще одно предприятие по производству бензиновых, дизельных и гибридных двигателей для корейских машин мощностью 150 тыс. штук в год. После того как будет налажено это производство, не менее 70 процентов автомобилей, сходящих с конвейера петербургского завода, получат двигатели отечественной сборки.

В России Hyundai будет не только создавать производственные мощности, но и проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ