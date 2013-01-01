В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники



Центральный научно-исследовательский технологический институт (ЦНИТИ) «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» совместно с Российским технологическим университетом создал материалы, которые по диэлектрическим характеристикам на 15 процентов превосходят зарубежные аналоги,а по стоимости в три-четыре раза ниже иностранной продукции.

В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех созданы новые термостойкие материалы с низкой диэлектрической проницаемостью на основе производных бензоциклобутена, которые позволят повысить надежность и термическую устойчивость электронной и микроэлектронной продукции.

Новые российские диэлектрики будут применяться для покрытий высокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, создания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в многофункциональных высокоплотных электронных модулях, созданных по технологии 3D-микросистем.

Пока что российские производители электронных устройств закупают изоляционные материалы исключительно у иностранных поставщиков. На сегодняшний день объем этого рынка достигает около 200-300 кг материала в год или 200-300 млн рублей.

«Росэлектроника» планирует организовать серийное производство диэлектриков, разработанных ЦНИТИ «Техномаш», и обеспечить импортозамещение этой продукции на российском рынке.

Москва, Центральный федеральный округ