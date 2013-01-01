В Томской области разработали комплекс дистанционного поиска нефтегазовых месторождений в Арктике



Организованный Томским государственным университета (ТГУ) консорциум ученых создал аппаратно-программный комплекс, который позволяет дистанционно вести поиск, разведку и мониторинг месторождений нефти и природного газа в труднодоступных арктических территориях.

Помимо ученых ТГУ в консорциум вошли специалисты Института оптики атмосферы СО РАН и НТЦ «Геотехфизприбор» ИФЗ РАН. Над созданием аппаратно-программного комплекса работали геофизики, геохимики, физики в области лазерной спектроскопии, специалисты в области информационно- управляющих систем и информационных технологий.

Созданное ими устройство состоит из трех переносных сейсмических станций, лазерно-спектроскопической системы и информационной системы, обеспечивающей сбор, хранение, обработку и систематизацию данных, полученных в результате спектрального анализа газов — индикаторов углеводородов. Обнаруженные на перспективной для нефтегазодобычи территории химические компоненты автоматически определяются с помощью базы данных. Список данных компонентов устройство может расширять за счет обучаемой нейронной сети.

Новый инструмент позволяет в несколько раз сократить сроки поисков углеводородов и финансовые затраты на изучение особенностей их залегания, поскольку исключается необходимость использовать тяжелую транспортную технику в сложных природно-климатических условиях и труднодоступных местах. При этом обеспечивается экологическая безопасность поисковых и разведочных работ, ведь при использовании сейсмостанций и средств автоматизированной обработки информации не применяется взрывное и активное вибровоздействие на исследуемую территорию.

Промышленные партнеры проекта готовятся выводить на рынок уже готовый к тиражированию программно-аппаратный комплекс для поиска, разведки и мониторинга наземных, подводных месторождений углеводородов и освоения территорий арктического шельфа.

Томская область Сибирский федеральный округ