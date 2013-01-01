Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России



Помимо этого были подписаны соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с шестью НПЗ в Республиках Татарстан и Марий Эл, в Ростовской, Оренбургской, Тюменской и Кемеровской областях.

Еще в конце прошлого года постановлением Правительства России был утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти на НПЗ, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения "налогового маневра".

Речь идет об установках риформинга, изомеризации, крекинга, гидрокрекинга, алкилирования, производства высокооктановых компонентов, УЗК, гидроочистки, висбрекинга, переработки прямогонных остатков, гидроконверсии.

Соглашения заключены с кубанскими предприятиями ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ» и ООО «Славянск ЭКО», а также с АО «Нефтехимсервис» (Кемеровская область), ОАО «Новошахтинский НПЗ» (Ростовская область), с АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан), с ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская область), АО «Антипинский НПЗ» (Тюменская область), ООО «Марийский НПЗ» (Республика Марий Эл).

По данным Министерства энергетики РФ, общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации указанных НПЗ за период 2015-2026 гг. составит около 300 млрд руб.

В рамках подписанных соглашений нефтяные компании планируют до 1 января 2026 года вести в эксплуатацию 13 установок вторичной переработки нефти. Запуск в работу этих установок позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического класса К5 более чем на 3 млн тонн в год.

Краснодарский край, Южный федеральный округ