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В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

Янв 18
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

Одновременно на готовые участки мостового перехода через Керченский пролив уложено около трети от общего числа рельсов, а монтаж пролетных строений завершен более чем на 90 процентов.
По словам председателя совета директоров генподрядчика — компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы, ведутся четко по графику, а вся инфраструктура заработает, как и планируется, синхронно к декабрю 2019 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», на нынешнем этапе строительства задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники, на подходе к мосту выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей.

Железнодорожный подход к мосту со стороны Крымского полуострова – это двухпутная дорога второй технической категории. Ее длина – 18 км. Она свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Подход включает 27 искусственных сооружений, в том числе пять путепроводов. После завершения всех работ железнодорожная часть объекта будет передана на баланс ФГУП «Крымская железная дорога». Вместе с трассой строится новая станция Керчь-Южная с парком путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Кроме того, после реконструкции существенно увеличится пропускная способность действующей станции Багерово. Сегодня здесь ведется переустройство девяти станционных путей, сооружаются две пассажирские платформы, пешеходный переход, а также здания и сооружения служебно-административного комплекса.

На строительстве железнодорожной части самого Крымского моста уже закончены свайные работы, в общей сложности под двухпутную железную дорогу забито почти три тысячи свай. Готовы все 307 опор высотой от 5 до 35 метров. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки в обоих направлениях. Еще в конце декабря строители завершили сооружение специальных конструкций (пал) у фарватерных опор Крымского моста, которые обезопасят их от столкновения с судами.

После завершения всех работ железнодорожная часть объекта будет передана на баланс ФГУП «Крымская железная дорога».

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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