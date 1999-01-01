В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра



В строительство животноводческих комплексов в Боброве и Корошево Бобровского района и в селах Бодеевка и Добрино Лискинского района за прошлый год было вложено в общей сложности более 10 млрд рублей.

Финансирование инвестпроекта обеспечено при поддержке ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк». Все четыре комплекса «ЭкоНива» мощностью 2,8 тыс. голов каждый построены за 2018 год и оснащены доильными установками «карусель» и «елочка» фирмы Delaval. В животноводческом комплексе «Бобров 2» оборудована площадка для выращивания молодняка молочных пород на 4,2 тысячи голов, в «Бодеевке» — на 5,2 тысячи голов, в «Добрино» - на 2,8 тыс. голов.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко подчеркнул, что впервые в России одновременно сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, находящиеся локальной близости друг к другу.

До конца этого года в Воронежской области планируется открыть ещё семь крупных животноводческих комплексов «ЭкоНива». По словам руководителя компании Штефана Дюрра, весной предполагается запустить фермы в Песковатке Бобровского района и Петропавловке, на лето запланировано открытие фермы в Старой Чигле Аннинского района. Во второй половине года должны быть запущены еще четыре комплекса на 2,8 тыс. коров стоимостью около 2,5 млрд рублей каждый. Еще два комплекса на одну тысячу голов каждый предполагается открыть в 2020 году вблизи хутора Дивногорье Лискинского района. Они будут работать по новейшей технологии органического производства.

Группа компаний «Эконива» основана в 2002 году. Она работает в Воронежской, Московской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской и Калужской областях, обеспечивая занятость 9 тысяч человек. У холдинга имеется 14 действующих и 13 строящихся современных животноводческих комплексов, а также четыре молочных завода. Общая площадь сельхозугодий компании - 480 тыс. га. Общее поголовье составляет 105 тыс. голов КРС, а ежесуточное производство молока - 1,4 тыс. тонн.

Воронежская область, Центральный федеральный округ