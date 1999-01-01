Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

14 ЯНВ, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    67,1920
EUR (ЦБ)    77,0692

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

В строительство животноводческих комплексов в Боброве и Корошево Бобровского района и в селах Бодеевка и Добрино Лискинского района за прошлый год было вложено в общей сложности более 10 млрд рублей.
Финансирование инвестпроекта обеспечено при поддержке ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк». Все четыре комплекса «ЭкоНива» мощностью 2,8 тыс. голов каждый построены за 2018 год и оснащены доильными установками «карусель» и «елочка» фирмы Delaval. В животноводческом комплексе «Бобров 2» оборудована площадка для выращивания молодняка молочных пород на 4,2 тысячи голов, в «Бодеевке» — на 5,2 тысячи голов, в «Добрино» - на 2,8 тыс. голов.

Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко подчеркнул, что впервые в России одновременно сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, находящиеся локальной близости друг к другу.

До конца этого года в Воронежской области планируется открыть ещё семь крупных животноводческих комплексов «ЭкоНива». По словам руководителя компании Штефана Дюрра, весной предполагается запустить фермы в Песковатке Бобровского района и Петропавловке, на лето запланировано открытие фермы в Старой Чигле Аннинского района. Во второй половине года должны быть запущены еще четыре комплекса на 2,8 тыс. коров стоимостью около 2,5 млрд рублей каждый. Еще два комплекса на одну тысячу голов каждый предполагается открыть в 2020 году вблизи хутора Дивногорье Лискинского района. Они будут работать по новейшей технологии органического производства.

Группа компаний «Эконива» основана в 2002 году. Она работает в Воронежской, Московской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской и Калужской областях, обеспечивая занятость 9 тысяч человек. У холдинга имеется 14 действующих и 13 строящихся современных животноводческих комплексов, а также четыре молочных завода. Общая площадь сельхозугодий компании - 480 тыс. га. Общее поголовье составляет 105 тыс. голов КРС, а ежесуточное производство молока - 1,4 тыс. тонн.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Янв:
14 Янв:
14 Янв:
Центральный федеральный округ:
14 Янв:
14 Янв:
11 Янв:
РОССИЯ:
14 Янв:
11 Янв:
11 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 1

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин

В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин

В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники

В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра

В Тульской области открылось новое производство тульских пряников на фабрике «Ясная поляна»

В Тульской области открылось новое производство тульских пряников на фабрике «Ясная поляна»

Новости СМИ

Новости дня

19:58 Пожар начался в Киево-Печерской лавре Пожар начался в Киево-Печерской лавре
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
19:44 Более половины россиян поддержали отставку правительства Более половины россиян поддержали отставку правительства
19:20 Котенок с «двумя лицами» вырос в самую красивую кошку на Земле Котенок с «двумя лицами» вырос в самую красивую кошку на Земле
18:57 Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
18:21 Демонтаж новогодних украшений с улиц Москвы продлится до 20 января Демонтаж новогодних украшений с улиц Москвы продлится до 20 января
17:43 Путин и Абэ проведут переговоры 22 января Путин и Абэ проведут переговоры 22 января
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:17 Собянин провел технический пуск метро от «Саларьево» до «Коммунарки» Собянин провел технический пуск метро от «Саларьево» до «Коммунарки»

Узнай, страна!

18:36 В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин В Хабаровске запущено производство лопаток для газовых технологических турбин
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:14 В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники
16:47 В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра
14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter