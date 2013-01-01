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Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

Янв 16
Москва Центральный федеральный округ
Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

Рейтинг на основе исследования данным о льготном налогообложении ИТ-компаний в особых экономических зонах и регионах России, составлен профильным российским изданием о высоких технологиях CNews Analytics.
Всего в рейтинг вошло 11 территорий страны, из которых в пяти имеются особые экономические зоны (ОЭЗ), а ещё в шести действуют налоговые льготы в отношении ИТ-компаний. Регионы в рейтинге расположены по мере возрастания льготной ставки на прибыль ИТ-компаний.

Еще в октябре 2013 года Правительство РФ одобрило законопроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о расширении льгот по страховым взносам для ИТ-компаний и сегодня при базовой ставке налога на прибыль в 20% регионы вправе снижать долю налога до 13,5%.

В пятёрку лидеров рейтинга вошли «Сколково», Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Крым и Ульяновская область. Шестое место в этот раз занял Пермский край, опередив Санкт-Петербург, Новосибирскую, Пензенскую, Челябинскую и Тюменскую области.

В Пермском крае на 2018-2020 годы установлена максимальная льготная ставка для ИТ-компаний в размере 13,5%. Выплату налогов по льготной ставке компания может производить после получения статуса резидента одного из технопарков края. Налог на имущество по льготной ставке в регионе составляет 1,1%.

В 2018 году региональный Минпромторг одобрил две заявки управляющих компаний на создание технопарков в Перми: «Технопарк Пермь» и «Морион Диджитал». Среди крупных компаний-резидентов: «ЭР-Телеком Холдинг», «Напа Лабс», «Промобот», «Сеуслаб», «Сателлит Инновация», «ФДС» (DATABRIZ), «Цифровой рудник», «АйТи Консалтинг», Уральский филиал ТТК.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о планах до 2020 года организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями.

Региональных властей предоставят для технопарков дополнительные льготы по имуществу и налогу на прибыль, чтобы стимулировать создание экосистемы инноваций и сотрудничества, дать новый импульс развитию ИТ-сектора, увеличению занятости и, в том числе, занятости молодёжи.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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