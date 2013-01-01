ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных достижений регионов Российской Федерации в 2020 году.

1. Пермский край отметился успехами в разработке и внедрении в производство уникальных отечественных технологий таких, как, например, уникальная защитно-сигнальная ткань, отечественный видеосервер «Domination Высота» или санитарно-контрольный терминал «АйТек ПРО».

2. В Ростовской области собрали наибольший урожай зерна - более 12,3 млн тонн, в то время как по России намолочено 138,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Показатель является вторым рекордным урожаем за всю историю России.

3. Наибольшее количество дорог отремонтировано в Белгородской области. Регион получил символический «Золотой каток» за достижения в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность отремонтированных дорог составила 270,5 км.

4. На Ямале начали разрабатывать новые месторождения нефти и газа: уникальные древнейшие залежи Бованенковского и Уренгойского нефтегазоконденсатных месторождений и Харасавэйского газоконденсатного месторождения и одно из самых крупных в Арктике - Новопортовское месторождение.

5. В Ленинградской области начала работать энергоблок №6 крупнейшей в России Ленинградской АЭС. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока, ЛАЭС представляет собой технически более совершенный тип станций – АЭС с ВВЭР-1200 (водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+), а также обладает уникальной системой защиты, которой не имеет ни одна из действующих станций в мире.

6. Первый опытный самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 подняли в воздух в Иркутской области. Это знаковое событие не только для авиастроения, но и для всей страны. В следующем году начнется серийное производство отечественных лайнеров.

7. В Амурской области началось строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), который станет самым крупным в мире. Объем инвестиций в проект оценивается в 10-11 млрд долларов. Реализация проекта в ближайшие 20 лет позволит увеличить объем несырьевого экспорта России на 4,6 трлн рублей.

8. В Архангельской области открыли новый научно-лабораторный центр Уральского отделения РАН. Специалисты Центра будут проводить научные разработки по комплексному изучению Арктики.

9. Дагестану удалось выйти на первое место по выращиванию крупного рогатого скота. В настоящее время в регионе насчитывается более 1 млн голов КРС.

10. А в Приморье заложили и спустили на воду больше всего уникальных отечественных кораблей. Так, начали строить самый мощный в мире атомный ледокол проекта «Лидер» для Севморпути, заложили танкер типа Aframax «Нурсултан Назарбаев», провели ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» и спустили на воду первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая».

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