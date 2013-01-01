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«Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь.

Дек 2
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь.


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

Наиболее активно регионы проявляли себя в реализации национальных проектов. Так, можно отметить Белгородскую область, которая уже второй раз подряд заняла лидирующее место в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и получила символический «Золотой каток» и диплом. В текущем году область получила 4,7 млрд рублей из федерального бюджета и освоила средства в полном объеме, отремонтировав 148 объектов дорожной сети общей протяженностью 270,5 км.

Владимирская область прекрасно проявила себя в реализации сразу трех национальных проектов. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», благодаря разумной экономии удалось благоустроить 169, вместо запланированных 148 объектов. 370 пожилых владимирцев получили новую профессию благодаря национальному проекту «Демография», а реализация национального проекта «Экология» помогла рекультивировать три свалки твердых коммунальных отходов.

К национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» присоединились еще три компании Калужской области, таким образом к концу года в регионе будет 54 предприятия, осуществляющих преобразования на производстве.

Агропромышленный комплекс

Хорошие показатели в этом месяце показали регионы и в сельском хозяйстве. Курские аграрии установили рекорд по сбору зерновых, собрав 6 млн тонн зерна. Это первое место по федеральному округу и третье по стране. Новый рекорд установили и фермеры Белгородской области, впервые в истории области собрав 4 млн 25 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Брянская и Орловская области отметились высокими показателями в производстве молока и молочной продукции. Липецкая область стала лидером округа по сбору овощей закрытого грунта, собрав 111,6 тысячи тонн овощей, что на 31% больше прошлогодних показателей, а сахаристость липецкой свеклы остается лучшей в России.

Инвестиции

Власти Орловской области поддержали аграриев, перечислив отрасли порядка 1,3 млрд рублей инвестиций. Причем объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций области составил 38,3 млрд рублей.

Более 55 млрд рублей инвестировано в пищевую и перерабатывающую промышленность Липецкой области за последние пять лет. А один из инвесторов, который планирует построить на территории Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» завод по производству кормовой муки и животного жира, увеличил инвестиции с 1,27 млрд до 2,1 млрд рублей.

Индустриальный парк в Щиграх Курской области примет первого резидента - маслоэкстракционный завод «Курский». Мощность завода составит 1800 тонн масла премиум-класса в месяц. Объем инвестиций достигнет 10 млн долларов в год.

Костромская область заключила соглашение со швейцарской компанией на строительство в городе Шарье завода по производству ОSB-плит с общим объемом инвестиций порядка 20 млрд рублей, а предприятия лесной отрасли области перечислили в бюджет более 1 млрд рублей.

В Тверской области создана первая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), расположенная в моногороде Кувшиново.

Туризм

Владимирская область провела первый форум «Регионы России: лучшие практики в сфере туризма», который состоялся в Суздале. Область представила один из крупнейших проектов - строительство спорткомплекса на базе ГТК «Суздаль». В проект войдет строительство аквапарка и многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 1000 зрителей, залами для соревнований и сборов по 97 видам спорта, включая 20 олимпийских. Это значительно увеличит турпоток в регион. Также Владимирская область будет участвовать в проекте развития промышленного туризма.

В Курске развивают детский инклюзивный туризм. В рамках новой программы ребят познакомят с историей региона, научат делать глиняную кожлянскую игрушку и готовить самые вкусные блюда гастрономической карты края.

Тверская область начала развитие инвестиционного проекта «Волжское море», который позволит увеличить туристский поток в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю. А в Ярославской области гранты Ростуризма получат десять турпроектов.

Производство

Объем экспорта ярославской продукции в Китай уже превысил 200 млн долларов. Также три магазина и одна торговая улица Ярославской области признаны лучшими в России.

В Орловской области 13 предприятий разместили свою продукцию на международных электронных торговых площадках. А в рамках регионального проекта «Про100бизнес» создано 670 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Костромская верфь спустила на воду пятый танкер для голландских партнеров. Суда производятся в рамках экспортных поставок, но новая модель стала первой для судостроительного предприятия Костромской области.

Строительство

Рост строительной деятельности демонстрирует Орловская область. С начала года орловские строители выполнили работ на сумму 23,4 млрд рублей, ввели в эксплуатацию 1505 зданий, среди которых 297,4 тыс. кв. метров жилья, что на 60,3% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Костромская область, за период 2019-2020 гг, почти на четверть увеличила объемы строительства жилья, в два раза сократила число проблемных объектов долевого строительства и более чем в полтора раза превысила планы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Более 30 км федеральных дорог и 3 моста отремонтировали в Курской области, а на дорогах стало меньше очагов аварийности.

Транспорт

Костромская область развивает систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день каждый третий пассажир оплачивает проезд безналичным способом.

Власти Орловской области, совместно с Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ планируют модернизацию системы общественного транспорта, включая обновление подвижного состава и создание единого оператора на основе комплексной цифровой платформы.

Интернет-пользователи направили более 900 обращений в сообщество «Дороги Тверской области», сообщая о существующих проблемах. Это позволило региональным властям максимально быстро и эффективно отрабатывать запросы населения. А тверские школьники теперь могут пользоваться для проезда в общественном транспорте новой виртуальной школьной картой в мобильном приложении «Волга».



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