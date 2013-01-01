Первый в Арктике академический комплекс для научных разработок открыли в Архангельске



Фундаментальные, поисковые и прикладные научные разработки по комплексному изучению Арктики теперь будут проводить в новом научно-лабораторном центре Уральского отделения РАН в Архангельске. Его открытие позволит создать систему комплексного мониторинга состояния окружающей среды европейского сектора Арктики, Субарктики и таежных регионов, оценить влияние техногенных и природных факторов на окружающую среду, а также анализировать уровень микробиологических и радиоактивных загрязнений.

За 5 лет на строительство комплекса было направлено около 615 млн рублей. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5,5 тыс. кв. метров. В новом корпусе разместятся десятки лабораторий, современное оборудование и ботанический сад. В распоряжении ученых - новое высокоточное научное оборудование. Центр был построен по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Ломоносовского фонда. Рядом с новым зданием открыли памятник академику РАН, выдающемуся геологу Николаю Лаверову (1930-2016), внесшему большой вклад в изучение Арктики.

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