Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом
Специалисты Пермской области разработали уникальную систему, которая проверяет температуру людей и наличие защитной маски на лице. Новый санитарно-контрольный терминал «АйТек ПРО» размещен на многих предприятиях, в вузах и бизнес-центрах не только России, но и Белоруссии. Система помогает выявлять людей, у которых повышена температура тела, а также тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования и не носит защитные маски.
Терминал уже заказан такими регионами нашей страны, как Астраханская, Калужская, Московская, Нижегородская, Сахалинская и Свердловская области, Красноярский и Пермский края, республики Карелия, Татарстан и Марий Эл и некоторые другие. Всего же терминалы установлены на входе в более 70 объектов. Из зарубежных партнеров новая система заинтересовала представителей Белоруссии.
Причем данная система не единственная IT-разработка пермских специалистов, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина разработчики и промышленники региона смогли оперативно наладить выпуск продукции, помогающей снизить риски заражения COVID-19. Среди них и специальные системы термометри, и системы очистки воздуха, и устройства, с помощью которых можно дистанционно измерить температуру тела человека, и другие разработки, помогающие остановить распространение заболевания.
|2 Окт:
|1 Дек:
|25 Ноя:
|24 Ноя:
|1 Дек:
|30 Ноя:
|30 Ноя:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий