Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом



Специалисты Пермской области разработали уникальную систему, которая проверяет температуру людей и наличие защитной маски на лице. Новый санитарно-контрольный терминал «АйТек ПРО» размещен на многих предприятиях, в вузах и бизнес-центрах не только России, но и Белоруссии. Система помогает выявлять людей, у которых повышена температура тела, а также тех, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования и не носит защитные маски.

Пермская система представляет собой небольшой планшет, размещаемый на стене. Система фиксирует температуру тела проходящего мимо нее человека с помощью специального тепловизионного модуля, а встроенная "умная" камера может распознать, есть ли на лице проходящего человека защитная маска. Причем пропускная способность новой системы составляет всего 2 секунды на одного человека, что очень удобно и не создает очередей на входе в помещение.

Терминал уже заказан такими регионами нашей страны, как Астраханская, Калужская, Московская, Нижегородская, Сахалинская и Свердловская области, Красноярский и Пермский края, республики Карелия, Татарстан и Марий Эл и некоторые другие. Всего же терминалы установлены на входе в более 70 объектов. Из зарубежных партнеров новая система заинтересовала представителей Белоруссии.

Причем данная система не единственная IT-разработка пермских специалистов, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина разработчики и промышленники региона смогли оперативно наладить выпуск продукции, помогающей снизить риски заражения COVID-19. Среди них и специальные системы термометри, и системы очистки воздуха, и устройства, с помощью которых можно дистанционно измерить температуру тела человека, и другие разработки, помогающие остановить распространение заболевания.