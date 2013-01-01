Уникальную защитно-сигнальную ткань запатентовали в Пермском крае



Специалистам Пермского края удалось разработать уникальную ткань, которая сочетает в себе защитные свойства, предотвращая получение травм от огня, электричества, нефтепродуктов и масел, и сигнальные элементы. Компания-производитель уже получила патент на изготовление ткани и намерена приступить к ее промышленному производству.

Компания-производитель тканей для изготовления спецодежды «Чайковский текстиль» из Пермского края запатентовала свою новую разработку - уникальную защитно-сигнальную ткань. Новый материал обеспечивает защиту человека от огня, разрядов электричества, попадания на кожу опасных химикатов, масел и нефтепродуктов, при этом обладая сигнальными свойствами.

Уникальность ткани состоит в том, что она сочетает защитные свойства и сигнальные элементы, но добиться такого сочетания, по словам экспертов, технологически довольно трудно. Однако пермским специалистам удалось сочетать сложный состав ткани, обеспечивающий самозатухаемость при контакте с открытым огнем, встроенные антистатические нити, которые могут защитить от статического электричества, с особым составом и переплетением, обеспечивающим возможность крашения ткани во флуоресцентные цвета. При этом ткань выдерживает многократную чистку.

Новая ткань является уникальной отечественной разработкой и принципиально новым продуктом на рынке спецодежды. Защитная одежда, изготовленная из данной ткани, может быть использована сотрудниками МСЧ и специальных служб, спасателей и пожарных. Официальный представитель компании заявил, что будет произведено порядка 250 тыс. метров ткани, но в случае необходимости, при увеличении количества заказов, объем выпуска продукции увеличат в разы.