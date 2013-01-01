На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) геологи АО «Газпромнефть-Заполярье» начали разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения, а также ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе Ямала. Освоение новых активов входит в число стратегических проектов отрасли.
На Уренгойском НГКМ в 2020 году будут пробурены 2 эксплуатационные газоконденсатные скважины. Всего здесь планируют пробурить 32 горизонтальные скважины.
Проекты уникальны по своему масштабу и сложности, так как работа в Арктике сопряжена с решением ряда логистических и технологических задач.
Ачимовские залежи характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов, залегающих на глубинах до 4 км.
Неоком-юрские газовые и газоконденсатные залежи — глубокие пласты, относящиеся к нижнему отделу Меловой и Юрской систем, располагающиеся на глубинах от 1600 до 3300 метров и характеризующиеся сложными геологическими условиями.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ
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