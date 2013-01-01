На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях



В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) геологи АО «Газпромнефть-Заполярье» начали разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения, а также ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе Ямала. Освоение новых активов входит в число стратегических проектов отрасли.

В настоящее время на месторождениях ведутся подготовительные работы и обустройство кустовых площадок. В 2020 году на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях обустроят по одной кустовой площадке и пробурят по две скважины. Всего в рамках проекта на данном объекте будет построено более 250 высокотехнологичных скважин.

На Уренгойском НГКМ в 2020 году будут пробурены 2 эксплуатационные газоконденсатные скважины. Всего здесь планируют пробурить 32 горизонтальные скважины.

Проекты уникальны по своему масштабу и сложности, так как работа в Арктике сопряжена с решением ряда логистических и технологических задач.

Ачимовские залежи характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов, залегающих на глубинах до 4 км.

Неоком-юрские газовые и газоконденсатные залежи — глубокие пласты, относящиеся к нижнему отделу Меловой и Юрской систем, располагающиеся на глубинах от 1600 до 3300 метров и характеризующиеся сложными геологическими условиями.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ