В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер



В г. Большой Камень Приморского края со стапеля крупнейшего в России судостроительного комплекса «Звезда» спущен на воду первый российский танкер класса Aframax «Владимир Мономах». Эти танкеры называют «зелеными», поскольку они могут работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. На «Звезде» впервые в России будет построено 12 таких танкеров.

Уникальная операция по спуску на воду первого судна на «Звезде» заняла более суток. С помощью одного из самых крупных в России транспортно-передаточного дока «Вымпел» танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

Длина судна — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. На судне предусмотрена площадка для вертолета. Головное судно серии из 12 Aframax-танкеров было заложено на «Звезде» в сентябре 2017 года в присутствии Президента Владимира Путина.

«Зелеными» танкерами с двигателями на газомоторном топливе уже заинтересовались зарубежные компании. На будущие российские суда класса Aframax уже есть иностранные заказчики.

Судостроительный комплекс «Звезда» – стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект, который реализуется по поручению Президента и Правительства РФ с 2016 года. Планируется, что к 2024 году количество сотрудников ССК «Звезда» превысит 7,5 тысяч человек.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ