Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2



Значимое событие для атомной энергетики всей страны произошло в Ленобласти: первое включение в сеть энергоблока № 6 мощностью 1200 МВт с реактором ВВЭР-1200 состоялось на Ленинградской АЭС-2 (филиал концерна «Росэнергоатом»). Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и выдал электроэнергию в единую энергосистему России.

Этому предшествовал этап энергетического пуска, который включал в себя большой объем работ и испытаний, проверку готовности основного оборудования и систем энергоблока к этапам освоения не только тепловой, но и электрической мощности, поэтапный подъем тепловой мощности реакторной установки до 35% от номинальной.

Этот уровень тепловой мощности позволил включить турбогенератор в сеть и начать выработку и передачу электроэнергии в единую энергосистему страны.

Новый энергоблок прошел испытания на электрической мощности 240 МВт. Теперь предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации — ступенчатое освоение мощности реактора до 100%.

На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности.

После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.

Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию запланирован на 2021 год.