Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
Значимое событие для атомной энергетики всей страны произошло в Ленобласти: первое включение в сеть энергоблока № 6 мощностью 1200 МВт с реактором ВВЭР-1200 состоялось на Ленинградской АЭС-2 (филиал концерна «Росэнергоатом»). Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и выдал электроэнергию в единую энергосистему России.
Этот уровень тепловой мощности позволил включить турбогенератор в сеть и начать выработку и передачу электроэнергии в единую энергосистему страны.
Новый энергоблок прошел испытания на электрической мощности 240 МВт. Теперь предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации — ступенчатое освоение мощности реактора до 100%.
На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности.
После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.
Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
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