Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота»



Пермские инженеры представили свою новую уникальную разработку - отечественный видеосервер «Domination Высота». Это первый продукт разработанный российскими специалистами. Видеосервер создан на базе отечественного процессора «Эльбрус» и российской операционной системы. Он обеспечивает прием, хранение и воспроизведение видео- и аудиосигнала и использует только российские комплектующие.

В рамках программы импортозамещения специалисты компании «ВИПАКС», расположенной в Пермском крае, представили свою новую разработку -отечественный видеосервер «Domination Высота», который будет использоваться для приема, хранения и воспроизведения видео- и аудиосигнала. Новая разработка будет использовать только российские серверные комплектующие, а сам сервис создан на базе отечественной операционной системы и процессора российского производства «Эльбрус».

Видеосервер «Domination Высота» могут использовать промышленные предприятия нашей страны, компании, у которых существуют риски работы с иностранным софтом и хранением информации на зарубежных платформах, и государственные учреждения.

Также новая разработка, созданная с использованием новейших цифровых технологий и опирающаяся на отечественную компонентную базу, позволит снизить зависимость российских компаний от необходимости приобретать иностранные комплектующие.