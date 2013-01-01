Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота»
Пермские инженеры представили свою новую уникальную разработку - отечественный видеосервер «Domination Высота». Это первый продукт разработанный российскими специалистами. Видеосервер создан на базе отечественного процессора «Эльбрус» и российской операционной системы. Он обеспечивает прием, хранение и воспроизведение видео- и аудиосигнала и использует только российские комплектующие.
Видеосервер «Domination Высота» могут использовать промышленные предприятия нашей страны, компании, у которых существуют риски работы с иностранным софтом и хранением информации на зарубежных платформах, и государственные учреждения.
Также новая разработка, созданная с использованием новейших цифровых технологий и опирающаяся на отечественную компонентную базу, позволит снизить зависимость российских компаний от необходимости приобретать иностранные комплектующие.
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