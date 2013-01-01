Международный экспорт и новинки АПК. Анализ деятельности ЮФО за ноябрь



Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Адыгея завершила 49 дорожных объектов, выделив на работы более 485 млн рублей. По национальному проекту "Здравоохранение" в регионе ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 124 млн рублей. Также в Адыгее стартовало развитие службы санитарной авиации для доставки пациентов в федеральные медцентры.

По программе, предусмотренной национальным проектом "Жилье и городская среда", на Кубани благоустроено более 50 зон отдыха.

В Ростовской области по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены работы на 100 объектах регионального значения и 77 – местного. Всего же планируется привести в порядок 200 объектов. А в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в области планируется благоустроить 159 общественных территорий, на 125 из которых работы уже завершены.

Агропромышленный комплекс

Один из предпринимателей Краснодарского края стал правообладателем бренда "Краснодарская земляника (клубника)", зарегистрировав новое наименование ягоды. Регион стал лидером по выращиванию грибов. Предприниматели края уже произвели 16 тыс. тонн продукции, что на 2,5 тыс. тонн больше чем в прошлом году. Также Краснодарский край сохранил лидерство в России по производству питьевого молока. За 8 месяцев произведено более 218 тыс. тонн продукта, что на 9,6% больше уровня прошлого года.

В Астраханской области за 10 месяцев было отгружено 9,7 тыс. тонн овощебахчевой продукции, что в 3 раза больше, чем в 2019 году. Причем наиболее популярными продуктами стали арбузы, лук и картофель.

Ростовская область, по итогам 9 месяцев, заняла первое место по производству зерновых, третье место по производству яиц и пятое место по производству молока по России. За этот период регион произвел сельхозпродукции на 196 млрд рублей, что на 1,2% больше уровня 2019 года, а экспорт сельхозпродукции составил $5 млрд, показав рост на 24% к показателю 2019 года. При этом Ростовская область планирует получать один из крупнейших урожаев зерновых за современную историю. Уже убрано порядка 3,6 млн га посевов, намолочено более 12,3 млн т зерна, а озимый сев проведен на площади более 19 млн га.

Инвестиции

Немецкие инвесторы построят в Краснодарском крае логистический центр по хранению семян и удобрений. Комплекс будет состоять из двух складов площадью по 10 тыс. кв. метров каждый и объемом 120 тыс.м³.

Туризм

Адыгея выделит более 405 млн. рублей на проект по укреплению и благоустройству правого и левого берегов р. Белой в Майкопе. После окончания работ набережная станет комфортной прогулочной территорией, где появятся новые скамейки, малые архитектурные формы, прогулочные тропинки и велодорожки, аттракционы, детские и спортивные площадки, включая зону для пляжного волейбола, а также скалодром и скейтодром.

В Крыму завершились ремонтно-реставрационные работы по сохранению дворца-замка «Ласточкино гнездо». Стоимость работ составила 87,5 млн рублей.

В Краснодарском крае на новогодних праздниках будут работать более 250 объектов турпоказа. Ожидается, что край посетят более 300 тыс. туристов. Также в регионе начал работать музей ретро-автомобилей, где представлена коллекция отечественных машин 40-90-х годов.

Производство

Промышленность Крыма показала рост на 0,7%, который сформирован за счет электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов.

Четыре ведущих предприятия Краснодарского края впервые представляют свою продукцию на международной площадке CleanExpo Moscow - специализированной выставке оборудования и средств для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки. Более 40 экспортеров края смогли выйти на международные электронные площадки, включая сервисы Армении, Казахстана и Китая. А краснодарские заводы консервированной кукурузы впервые в истории региона переработали более 157 тыс. тонн сырья, произведя свыше 276 млн банок «Кукурузы сахарной», что на 8,5% больше показателей прошлого года.

Ростовская область по итогам 9 месяцев сохранила первое место среди субъектов ЮФО по объемам экспорта, третье место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта и седьмое место по объемам экспорта по всей России.

Строительство

За 9 месяцев Республика Крым заняла второе место по ЮФО по вводу в эксплуатацию жилья с показателем в 107,7%. Общая площадь новых жилых помещений составила 334,2 тыс. кв м, всего построено 3637 новых квартир.

Краснодарский край традиционно занимает третье место, после Москвы и Подмосковья, по темпам строительства по всей России. За 10 месяцев 2020 года в регионе введено 3,2 млн кв. м, а строительных работ выполнено более чем на 183 млрд рублей.

Ростовская область на 98% выполнила программу переселения жителей шахтерских территорий из ветхого жилья. Всего в 2020 году на реализацию программы выделено 682 млн рублей.

Транспорт

Дорожники ЮФО полностью готовы к зиме. Подготовлены 363 дорожные машины: 190 комбинированных дорожных машин, 54 автогрейдера, 65 погрузочных средств, 21 бульдозер, 33 колесных трактора со снегоочистительным оборудованием, заготовлено 135 тыс. куб. метров песка, около 151 тыс. т песко-соляной смеси, 18 т жидких реагентов, 32 пескобазы, 45 теплых стоянок для техники и 37 помещений для отдыха и обогрева водителей.

А участковые врачи Краснодарского края получат 60 новых санитарных машин.